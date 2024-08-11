Giresun'da Otizmli Çocuğun Cesedi Bulundu

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Giresun'un Keşap ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi Töngel deresinde bulundu.

İlçenin Çakırlı köyü Yoliçi mevkiinde sabah saatlerinde 14 yaşındaki otizmli Hüseyin Aydın'ın kaybolmasının ardından bulunması için Jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından başlatılan çalışmalar bölgenin yakınlarından geçen Töngel deresi çevresinde sürdürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu Aydın'ın cesedi, vatandaşlar tarafından Töngel deresinde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN