Giresun’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile son anda kurtuldu - Son Dakika
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Giresun’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile son anda kurtuldu

Giresun’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile son anda kurtuldu
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Yağlıdere'ye bağlı Üçtepe Beldesi'nde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobildeki 5 kişilik aile araçtan son anda çıkarak kurtuldu; araç kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe Beldesi Balkan Küme Evleri yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçta bulunan 5 kişilik aile, alevler otomobili tamamen sarmadan dışarı çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Üçtepe Beldesi sınırları içerisindeki köy yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, otomobili yolun ortasında durdurdu.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine araçta bulunan 5 kişilik aile, otomobil tamamen yanmadan hemen önce araçtan çıkmayı başardı. Aile bireylerinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Üçtepe Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yağlıdere, 3. Sayfa, Giresun, Üçtepe, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile son anda kurtuldu - Son Dakika

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