Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Tirebolu- Gümüşhane Karayolu'nu açma çalışmaları başladı.
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde Giresun'un doğu bölgesindeki ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent-Gümüşhane Karayolu Örenkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonucu Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da sağanak yağış sonrası heyelan: Tirebolu-Gümüşhane Karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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