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Giresun'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Giresun'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun'un Espiye ilçesinde bir sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde oksijen tüpü patladı ve yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak olay sonucunda iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Giresun\'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
28.12.2023 - 20:24,
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Giresun'un Espiye ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde oksijen tüpü patladı, olayda 2 iş yerinde kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir kaporta dükkanında oksijen tüpü patladı ve ardından yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar kendileri dışarı atarken, olay yerine gelen Espiye Belediye itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangın sonucu iki iş yeri kullanılmaz hale geldi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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