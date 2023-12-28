Giresun\'da Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 2 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun'un Espiye ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde oksijen tüpü patladı, olayda 2 iş yerinde kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir kaporta dükkanında oksijen tüpü patladı ve ardından yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar kendileri dışarı atarken, olay yerine gelen Espiye Belediye itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangın sonucu iki iş yeri kullanılmaz hale geldi. - GİRESUN