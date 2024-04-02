Giresun'un Tirebolu ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın Yeni Mahalle'deki evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.
Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, "Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındır" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.
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