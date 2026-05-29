Giresun'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı

Giresun\'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı
29.05.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı. Ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Giresun'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Derelerde su seviyesinin yükselmesi sonucu Bulancak ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Kovanlık Belde Merkezi arasındaki yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası dere yataklarında su debisi hızla yükseldi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Su seviyesinin yol platformuna ulaşması üzerine sürücü ve yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından inceleme yapıldı. Bu kapsamda 28-75 Kontrol Kesim No'lu İl Yolu'nun 25'inci ile 29'uncu kilometreleri arasında kalan bölüm, saat 14.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bölgede görev yapan ekiplerin yağışın şiddeti ile su debisini anlık olarak takip etmektedir. Su seviyesinin düşmesinin ardından gerekli kontrollerin yapılarak ve yolun yeniden ulaşıma açılması sağlanacaktır" denildi.

Öte yandan vatandaşların resmi kurumların uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istenirken, olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece alternatif güzergahların kullanılması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiye edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Giresun, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:59:28. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.