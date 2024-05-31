Giresun\'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı

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Giresun'da bir otomobil sürücüsünün ters yöne girdiği Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza ucuz atlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda ters istikametten gelen 28 EL 323 plakalı otomobil, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan 28 AG 035 plakalı kamyonun altına girdi. Bir minibüsün de karıştığı kaza ucuz atlatılırken, 28 EL 323 plakalı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ucuz atlatılan kaza sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun merkez geçişi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. - GİRESUN