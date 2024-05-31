Giresun'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı

Giresun\'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yöne giren bir otomobil, kamyonun altına girerek kaza yaptı. Kazada bir minibüs de karışırken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ucuz atlatılan kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

31.05.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir otomobil sürücüsünün ters yöne girdiği Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza ucuz atlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda ters istikametten gelen 28 EL 323 plakalı otomobil, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan 28 AG 035 plakalı kamyonun altına girdi. Bir minibüsün de karıştığı kaza ucuz atlatılırken, 28 EL 323 plakalı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ucuz atlatılan kaza sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun merkez geçişi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement