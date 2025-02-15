Giresun'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Tirebolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

15.02.2025 16:24
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu köyü Örenkaya Camii mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobil, Tirebolu ilçesi istikametinden Doğankent ilçesi istikametine seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkisi olay yerinde olmak üzere 3 kişi kazada hayatını kaybederken, ağır yaralı şahsın Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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