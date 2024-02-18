Giresun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla atarak kaldırıma çarptı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

18.02.2024 18:05  Güncelleme: 18:09
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Giresun'un Piraziz ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Piraziz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bozat kavşağında meydana geldi. Piraziz Belediyesi Zabıta Amiri Seyit Civek (63) idaresindeki 28 NS 425 plakalı araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Civek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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