Giresun'da Trajik Kaza: 4 Yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Seyithan I. yönetimindeki CE FA 25 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Maden Mahallesi mevkiinde sürücünün aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Eğrice Plajı'na uçtu. Kazada araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin plaja uçmasının ardından çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için araca doğru koştuğu görüldü. - GİRESUN