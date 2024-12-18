Giresun\'da Tüp Patlaması: Yangın Çıktı, Evinin Tamamı Yandı

3.Sayfa

Giresun merkeze bağlı Uzkara Köyünde tüp patlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Bir kişi alevlerden son anda kurtulurken, ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uzkara Köyünde dün gece Yahya Çakmak'a ait evde tüp patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan tüpün ardından evde yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede evi tamamen sardı. Patlama esnasında evde olduğu öğrenilen Yahya Çakmak'ın yangın esnasında son anda evden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü ancak ev çıkan yangından dolayı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN