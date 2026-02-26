Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
26.02.2026 18:41
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 29 kişi tutuklandı, 50 kişi gözaltına alındı.

Giresun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "torbacılar" ile uyuşturucu suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, il genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen Kılıç Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem uygulanırken, 50 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 510 gram bonzai, 160 gram esrar, 120 gram kokain, 40 gram metamfetamin, 15 gram bonzai maddesi, 3 bin 500 adet ecstasy, bin 450 adet sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
