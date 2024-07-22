Giresun'da Yerde Hareketsiz Yatan Kişi Hayatını Kaybetti

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Giresun'da yerde hareketsiz yatan 59 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Giresun merkeze bağlı Akıncı köyünde akşam saat 21.00 sıralarında mezarlık mevkiinden geçerken yerde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şükrü Karakuş'un (59) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN