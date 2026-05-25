Giresun'da Zincirleme Kaza: 5 Ölü, 1 Tutuklama

25.05.2026 13:27
Giresun'daki zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü tutuklandı.

Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan tır şoförü tutuklandı.

23 Mayıs Cumartesi gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Musa U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı demir yüklü tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen ve ailesi ile İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gitmekte olan Ali Yıldız (45) idaresindeki 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobil yüklü tıra çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan eşi Melek Yıldız (40), ikiz çocukları Hamza Yıldız (7) ve Hasan Yıldız (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, büyük kızları Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan tır sürücüsü Musa U., Ferhat Y., Fatma Y., Rana Y., Sümeyye Y., Eymen Y. yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Kazaya neden olduğu belirtilen Musa U., tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, Musa U., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
