Girit'te Casusluk Şüphesi: Polonyalı Gözaltında

Yunanistan'ın Girit adasında yaşayan ve bölgedeki askeri tesislerin fotoğrafını çekerek ABD'ye casusluk yaptığı belirlenen Polonya vatandaşı gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Girit adasının kuzeybatı sahilinde Suda kasabası yakınlarında bulunan Souda Körfezi'nde ABD adına casusluk yaptığı ifade edilen Polonya vatandaşı yakalandı. İhbarın ardından harekete geçen güvenlik güçleri adı açıklanmayan Polonya vatandaşını Hanya kentinde gözaltına aldı. Polonya vatandaşının bölgedeki askeri tesislerin fotoğrafını çektiğini bildiren yetkililer, Polonya vatandaşının aylardır deniz üssüne yakın Marathi Plajı'nda yaşadığını ve bu sürede üsteki üssün askeri iskelelerin fotoğraflarını çektiği bildirdi.

Polonya vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı bildirildi. - GİRİT