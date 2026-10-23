Girne'de 9 zanlının yargılandığı gemi davasında yakınlar salonda gerginlik çıkardı

Girne'de 9 zanlının yargılandığı gemi davasında yakınlar salonda gerginlik çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisinde 27 kişinin öldüğü facia davasında tutuklu 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada yakınlar zanlılara tepki gösterdi, 'Kaptan kardeşimi öldürdü' diye bağırıldı ve 2 kişi salona koştu.
Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin davanın görüldüğü Girne Kaza Mahkemesi'nde gerginlik yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından biri, "Kaptan kardeşimi öldürdü" diyerek tepki gösterirken, mahkeme salonuna girmek isteyen 2 kişi içeri doğru koştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, zanlılara tepki gösterdi. Yakınını kaybeden bir kişi, "Kaptan, kardeşimi öldürdü" diye bağırırken, 2 kişi yan taraftan mahkeme salonuna girmek amacıyla içeri doğru koştu.
Mahkemede yaşanan gerginliğin ardından duruşma sürüyor.
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