Girne'de 9 zanlının yargılandığı gemi davasında yakınlar salonda gerginlik çıkardı - Son Dakika
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Girne'de 9 zanlının yargılandığı gemi davasında yakınlar salonda gerginlik çıkardı

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisinde 27 kişinin öldüğü facia davasında tutuklu 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada yakınlar zanlılara tepki gösterdi, 'Kaptan kardeşimi öldürdü' diye bağırıldı ve 2 kişi salona koştu.

Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin davanın görüldüğü Girne Kaza Mahkemesi'nde gerginlik yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından biri, "Kaptan kardeşimi öldürdü" diyerek tepki gösterirken, mahkeme salonuna girmek isteyen 2 kişi içeri doğru koştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, zanlılara tepki gösterdi. Yakınını kaybeden bir kişi, "Kaptan, kardeşimi öldürdü" diye bağırırken, 2 kişi yan taraftan mahkeme salonuna girmek amacıyla içeri doğru koştu.

Mahkemede yaşanan gerginliğin ardından duruşma sürüyor.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaGüncelHakimKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Girne'de 9 zanlının yargılandığı gemi davasında yakınlar salonda gerginlik çıkardı - Son Dakika
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