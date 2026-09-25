Girne'de batan Filo Jet'in enkazında kayıp 13 kişi bulunamadı, kara kutu bulundu - Son Dakika
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Girne'de batan Filo Jet'in enkazında kayıp 13 kişi bulunamadı, kara kutu bulundu

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet'in enkazında kayıp 13 kişi için yürütülen aramada kayıplara ulaşılamadı. Olayın aydınlatılması için kritik olan kara kutunun bulunduğu kayıp yakınlarına bildirildi, bazı yakınlar limanda sinir krizi geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinin enkazında kayıp 13 kişinin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalarda kayıplara rastlanmadı. Olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip "kara kutu" olarak bilinen seyir veri kayıt cihazının ise bulunduğu belirtildi.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan 13 kişinin bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Özel donanımlı "Optimus Prime" isimli gemiyle yürütülen çalışmalarda Filo Jet'in enkazının ayrıntılı şekilde incelendiği, ancak kayıp kişilere rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, Kriz Masası'nda kayıp yakınlarına çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Yetkililerin ailelere, "Gemi parça parça edildi, kimse bulunamadı" şeklinde bilgi verdiği ve yapılan çalışmalara ilişkin geminin parçalarını gösteren fotoğrafların ailelerle paylaşıldığı belirtildi. Verilen bilginin ardından limanda günlerdir umutlu bekleyişlerini sürdüren bazı kayıp yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

"Kara kutu bulundu"

Facianın meydana geliş nedeninin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olan ve kamuoyunda "kara kutu" olarak bilinen seyir veri kayıt cihazının ise bulunduğu bilgisi ailelerle paylaşıldı. Cihazın incelenmesinin, geminin alabora olmasına kadar geçen süreçte yaşananların aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

15 kişi hayatını kaybetti, kayıp 13 kişi için çalışmalar sürüyor

Geminin batması sonucu Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun Özbiler, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu, İsmail Kurt, Elmas Demir, Şerife Özdemir, Nazmiye Özbolat, Elife Bayır, Mustafa Kemal Yaralı ve Mehmet Bayhan olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Ferdi Törer, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, kardeşler Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, eşler Yulia Özcan ve Ayhan Özcan ile Nihat Pancar olmak üzere 13 kişi için havada, karada ve denizde arama çalışmaları sürüyor.

239 kişi kurtarılmıştı

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Batan Filo Jet'in enkazı daha sonra Girne açıklarında yaklaşık 554 metre derinlikte tespit edilmişti.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaGüncelSon Dakika

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