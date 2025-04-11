Gırtlak Kanseri Hastası Sürücü, 3,35 Promil Alkolle Kaza Yaptı - Son Dakika
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Gırtlak Kanseri Hastası Sürücü, 3,35 Promil Alkolle Kaza Yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören bir sürücü, 3,35 promil alkollü olarak kamyonet kullandı ve park halindeki bir otomobile çarptı. Kazadan sonra kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

11.04.2025 19:08
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Gırtlak kanseri sürücü 3,35 promil alkolle kamyonet kullanırken kaza yaptı

Alkolmetreye üfleyemediği için alkol testi kan örneğiyle yapıldı

Demir korkuluklar sayesinde sulama kanalına düşmekten son anda kurtuldu

Boğazındaki delikten nefes alan ve konuşamayan sürücünün kandan yapılan alkol kontrolünde 3,35 promil alkollü oluğu tespit edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile çarptıktan sonra uzaklaşmak isteyen kamyonet, demir korkuluklar sayesinde sulama kanalına düşmekten kurtuldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle araçtan indirilen araç sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede kan testi ile yapılan kontrolde 3,35 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve boğazında açılan delikten nefes alabildiği bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4082 Sokak'ta araç yandığı ve içerisinde insan olduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler yangın olayının asılsız olduğunu, 07 LU 672 plakalı kamyonetin demir korkuluklar sayesinde sulama kanalına uçmaktan son anda kurtulduğunu gördü. Olay yerindeki vatandaşların güçlükle araçtan indirdiği ve alkollü olduğu her halinden anlaşılan kamyonet sürücüsü Mustafa A., ayakta duramadığı için yerde yatarken, konuşamadığı gözlendi. Olay yerine gelen itfaiye, trafik ve sağlık ekiplerinin gülükle ikna ettiği kamyonet sürücüsü ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan kamyonetin ilk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halinde bulunan 07 LME 08 plakalı otomobilin tamponuna çarptığı, uzaklaşmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir korkuluklara takıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan ve gırtlak kanseri olduğu için boğazındaki delikten nefes aldığı, konuşamadığı ve tedavi gördüğü bildirilen kamyonet sürücüsünün kan testi ile yapılan alkol kontrolünde 3,35 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin de bulunmadığı belirlendi.

Trafik ekipleri Mustafa A.'ya sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 48 bin 788 TL para cezası uyguladı.

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Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gırtlak Kanseri Hastası Sürücü, 3,35 Promil Alkolle Kaza Yaptı - Son Dakika

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