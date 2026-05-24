GKRY, Gazze'ye Yardım Götüren Tekneyi İki Kez Çekti

24.05.2026 18:19
GKRY, insani yardım taşıyan 'Vivy Sabre' teknesini Baf Limanı'na çekti, başka tekneler de bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkilileri, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Vivy Sabre" adlı teknenin Rum kesiminin sözde karasularında başıboş halde tespit edilmesinin ardından Baf Limanı'na çekilen ikinci tekne olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasını aşarak bölgeye insani yardım malzemesi taşımayı hedefleyen ancak uluslararası sularda İsrail'in müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan teknelerden biri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir limana çekildi. Rum yetkililerden yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin dün akşam "Vivy Sabre" adlı tekneyi mürettebatsız bir halde GKRY'nin sözde karasularında bulduğu belirtildi. Teknenin daha sonra Baf Limanı'na götürüldüğü aktarıldı.

Rum basınında yer alan haberlerde ise filoya ait başıboş halde bulunan 3 geminin daha tespit edildiği, söz konusu teknelerin de bugün Baf Limanı'na çekilmesinin beklendiği ifade edildi. Filoda yer alan "Vinco Volo" adlı başka bir teknenin de dün benzer şekilde başıboş halde bulunarak, Baf Limanı'na çekildiği biliniyor.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere 18 Mayıs Pazartesi günü uluslararası sularda yasa dışı bir şekilde müdahale etmiş, teknelerde alıkoyduğu 40'tan fazla ülkeden 400'ü aşkın aktivisti Aşdod Limanı'na götürmüştü. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 20 Mayıs Çarşamba günü Aşdod Limanı'na giderek, elleri bağlı bir şekilde yere diz çöktürülen ve kötü muameleye maruz kalan aktivistleri taciz ettiği anların videosunu paylaşmıştı.

Filodan 22 Mayıs tarihinde yapılan açıklamada, alıkonuldukları süre boyunca aktivistlerden birçoğunun fiziksel şiddete maruz kaldığı ve en az 15'inin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıya uğradığı bildirilmişti. - BAF

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
