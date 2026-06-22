GKRY'nin Silahlanma Çabaları Artıyor - Son Dakika
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GKRY'nin Silahlanma Çabaları Artıyor

22.06.2026 20:03
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RMMO'nun yeni silah sistemleri ile artan askeri kabiliyetleri, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) son dönemde hız kazanan silahlanma çabalarına dikkat çeken bir analiz haber yayınladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) giderek artan silahlanma çabaları bölgede tansiyonu yükseltirken, GKRY basını Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) son dönemde hız kazanan silahlanma çabalarına dikkat çeken bir analiz haber yayınladı. Fileleftheros gazetesi tarafından yayımlanan analiz haberde, RMMO'nun son yıllarda yürüttüğü modernizasyon çalışmaları, envanterine kattığı yeni silah sistemleri ve askeri kabiliyetler ele alındı. Haberde, RMMO'nun 2004 yılındaki Annan Planı sonrasında donanım ve teçhizat konusunda yaklaşık 15 yıl süren bir durağanlık dönemi yaşadığı belirtilerek, söz konusu sürecin RMMO'nun envanterini yenilenmesini ve yeni sistemleri tedarik etmesini sınırladığı hatırlatıldı. Son yıllarda ise RMMO'nun askeri donanımında yeni bir döneme girdiği belirtilen haberde, envantere dahil edilen yeni nesil silah sistemlerine dikkat çekildi. Haberde Sırbistan'dan tedarik edilen 155 milimetrelik NORA B-52 topçu sistemleri ile TAMNAVA çok namlulu roketatar sistemlerinin satın alma süreçleri ve teknik özelliklerine geniş yer verilerek, söz konusu sistemler RMMO'nun ateş gücünü artıran önemli unsurlar arasında gösterildi. Haberde, kısa süre önce gerçekleştirilen "NİKİTİS-DİMİTRA 2026" tatbikatına da değinilerek, tatbikat kapsamında BOV M16 Milos zırhlı aracı üzerinde görev yapan hızlı topçu birliğinin senaryo çerçevesinde faaliyet icra ettiği belirtildi.

Son on yılda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla birlikte RMMO'nun envanter yapısında önemli değişiklikler yaşandığı aktarılan haberde, NORA B-52 topçu sistemleri ve TAMNAVA çok namlulu roketatarların sahip olduğu teknolojik imkanlar ile operasyonel kabiliyetleri artırdığı ifade edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa GKRY'nin Silahlanma Çabaları Artıyor - Son Dakika

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