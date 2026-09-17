Göcek\'te tek taraflı trafik kazasında araçta mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Tünel Üst Yolu'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde mahsur kalan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Fethiye Göcek Mahallesi Tünel Üst Yolu'nda sıkışmalı trafik kazası meydana geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın tek taraflı trafik kazası yaptığını ve içerisinde bir kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışma başlatarak araçta mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.