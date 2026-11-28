Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli Muğla Marmaris'te tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda yakalanan şüpheliler, 27 Kasım 2026'da adli makamlarca tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda B.H. ve F.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 27 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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