Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 2 Yabancıyı Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 2 Yabancıyı Sınır Dışı Etti

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 2 Yabancıyı Sınır Dışı Etti

KÜTAHYA'da, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ikamet ihlali ve kamu düzeni ve güvenliği bozma suçlarından gözaltına alınan 2 yabancı şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

07.05.2024 12:55
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 29 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında ikamet ihlali ile kamu düzeni ve güvenliği bozma suçlarından gözaltına alınan 2 yabancı şahıs sınır dışı işlemi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 29 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yabancı şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ikamet ihlali suçundan N.D. (31) isimli şahıs, kamu düzeni ve güvenliği bozma suçundan gözaltına alınan E.M.(21) isimli şahıslar sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 2 Yabancıyı Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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