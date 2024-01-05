 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kanal çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı. İtfaiye erlerini ziyaret ederek teşekkür eden işçi, tonlarca toprağın altında nasıl hayatta tutunduğunu anlattı.

05.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:04
Abone Ol

Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kanal çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı. İtfaiye erlerini ziyaret ederek teşekkür eden işçi, tonlarca toprağın altında nasıl hayatta tutunduğunu anlattı.

Olay, geçen hafta Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçi Ercan Doğan tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Topallayarak kendisini kurtaran itfaiyecilere koştu

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, topallayarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasının yolunu tuttu. Burada hayatını kurtaran itfaiye erlerine teşekkür eden evli ve 1 çocuk babası Doğan, nasıl hayatta kaldığını anlattı. Doğan, toprak altında kaldığında nefes alabileceği bir boşluk bulduğunu belirterek, "Boruyla ağzımın arasında küçük bir derinlik vardı. Oradan nefes alıyordum onu da Allah yaptı, Beni kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan, ziyaret sonrası itfaiye erlerine sarılarak kurumdan ayrıldı.

Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, İtfaiye, İş Kazası, Kurtarma, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: Göçük altında kalan işçi kendisini kurtaran itfaiye erlerini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement