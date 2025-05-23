Göğüs Ağrısı Olan Hasta Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika
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Göğüs Ağrısı Olan Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Göğüs Ağrısı Olan Hasta Helikopterle Sevk Edildi
23.05.2025 22:46
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60 yaşındaki hasta, Bahçesaray'dan Van'a helikopter ambulansla sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Durumu değerlendiren hekimlerin kararı üzerine, hastanın daha kapsamlı bir merkezde tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans devreye sokuldu. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden alınan hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. - VAN

Kaynak: İHA

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