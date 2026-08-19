Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Gökçeada\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Kaymakam Osman Acar başkanlığında güvenlik ve asayiş durumu değerlendirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar başkanlığında İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Yavaş ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serdar Kurt'un katılımıyla İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, trafik güvenliği ve alınan tedbirler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Osman Acar, "Gökçeada'mızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla güvenlik birimlerimizin koordinasyon içerisinde, etkin ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Kaynak: İHA

Osman Acar, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Gökçeada, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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