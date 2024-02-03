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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi

Gökçeada\'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşı Çanakkale'ye getirerek hastanede tedavi altına aldı.

03.02.2024 10:04
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika
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