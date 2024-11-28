Gökhan İn'e Tokat Atan Sanıklara Ceza - Son Dakika
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Gökhan İn'e Tokat Atan Sanıklara Ceza

Gökhan İn\'e Tokat Atan Sanıklara Ceza

Mahkeme, Gökhan İn'e tokat atan sanıkları ceza vererek, birinin tahliyesine karar verdi.

28.11.2024 16:17
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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin görülen davada 1'i tutuklu iki sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet sanıklar hakkında, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün, 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçundan 10 ay ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını hükmederken tutuklu olan sanığın tahliyesine hükmetti.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti. Bahse konu olan olaya ilişkin Gökhan İn, Sakarya Adliyesi'ne giderek kendisine tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi olmuştu. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istenildi.

Bir önceki duruşmada mütalaa okundu

İddia makamınca hazırlanan mütalaada, H.C.Ş. ve S.İ.'nin, Gökhan İn'e yönelik 150 bin lira ödemesi tehdidinde bulundukları eylemlerin 'yağmaya teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Gökhan İn'e atılan tokadın 'yağma' suçu unsuru olduğu belirtilen mütalaada, "Suçun birden fazla kişi tarafından konutta ve gece vakti işlenmesi nedeniyle 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu oluşturmuştur. Sanıkların katılandan belli davranışları sergilemesini isteyerek video kaydına almaları eyleminin, geçerli rıza bulunmadığından ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebebi sayılamayacağından eylem 'kişisel verilerin kayda alınması' suçunu oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi. Mütalaada ayrıca, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması karşısında sanıkların, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve yayma' suçunu işledikleri belirtildi.

Karar duruşması görüldü

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.C.Ş., tutuksuz sanık S.İ., müşteki Gökhan İn ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar etti. Söz verilen sanıklar H.C.Ş. ve S.İ. önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlarını istedi. Gökhan İn'in avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini ve mütalaaya katıldıklarını söyledi. Kararını veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün, 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçundan 10 ay ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını ve sanık H.C.Ş.'nin tahliyesine hükmetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gökhan İn'e Tokat Atan Sanıklara Ceza - Son Dakika

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