Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçedeki sanayi sitesindeki bir kamyonda çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını çevreye yayılmadan söndürdü.
Yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Göksun'da Kamyon Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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