Gölbaşı\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Çakmak köyü kırsalı ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda duman çıktığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde yangında yaklaşık 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN