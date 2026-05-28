Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Gölbaşı\'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı
28.05.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil takla attı, sürücü ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç Köyü yakınlarında Pınar Uyanık (32) idaresindeki 06 DEH 371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Pınar Uyanık ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Göktuğ Karagöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gölbaşı, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:46:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.