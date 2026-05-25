Gölbaşı'nda Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
25.05.2026 10:33
Adıyaman Gölbaşı'nda tefecilik operasyonunda 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 silah ve belgeler ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 9 Farklı ikamet, 3 iş yeri, 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, dosyalar, çek koçanları, 16 kişi için hazırlanmış çek ve senetler, tabanca mermileri ile 16 adet banka kartı ele geçirilmişti.

Olayda E.Ç, Ş.Ç., M.Ç., İ.D., S.Ç., A.K., M.M., isimli şahıslar gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye götürülen şahıslardan E.Ç., S.Ç., M.Ç. ve Ş.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.D., isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda gözaltında bulunan şahıslardan M.M. ile A.K., isimli şahısların ise verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

