Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı
07.07.2026 11:43
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Adıyaman Gölbaşı'nda iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında Emrah B. idaresindeki 01 BCN 901 plakalı araç ile Kadir U. idaresindeki 01 NN 343 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Kadir U. ile araçta bulunan Nidanur U., Ezgi E. ve Zehra U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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