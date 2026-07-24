Gölbaşı'nda Trafo Patladı, Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Trafo Patladı, Orman Yangını Çıktı

Gölbaşı\'nda Trafo Patladı, Orman Yangını Çıktı
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Adıyaman Gölbaşı'nda trafo patlaması sonucu 1 hektar ağaçlık alan yandı, yaralı yok.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yaklaşık 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Trafo Patladı, Orman Yangını Çıktı - Son Dakika

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