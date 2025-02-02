Gölcük’te Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba H., yeni boşandığı eski eşi Tuncay H. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden kurtardığı Tuncay H.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ