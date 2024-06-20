Gölcük'te çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Alevler tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, alev topuna dönen evi uzun uğraşlar neticesinde söndürürken ikamet kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ