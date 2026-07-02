Gölcük\'te cinayet ve yaralama davasında ceza kararı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boşandığı eşini tabancayla vurarak öldürdüğü, oğlunu ise yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı olayda babasını silahla yaralayan tutuksuz sanık oğul hakkında ise eylemin 'meşru müdafaa' kapsamında kalması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Olay, 27 Temmuz 2024'de Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (50), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken; Mustafa Y., oğlu Vedat Y.'yi (33) de bacağından vurdu. Vedat Y. de babasını, silahla ateş ederek yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında dava açıldı

Mustafa Y. hakkında, 'tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme', 'tasarlayarak alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından, oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi için 'üst soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Mütalaada, sanık Mustafa Y.'nin boşandığı eşi Sözen Tutci'ye yönelik husumet beslediğini ve bu husumetin olayın nedeni olduğunu belirtildi. Mütalaada, sanığın Sözen Tutci'nin pornografik videolar çektirdiğini düşündüğü ve oğlu Vedat Y.'nin kendi öz oğlu olmadığına inandığı ifade edildi. Bu nedenle sanığın, eşine ve oğluna karşı öldürme kastı oluşturduğu, silah temin ederek plan yapıp olay yerine geldiği kaydedildi.

"Sözen'in ölümü oğlunun kullandığı silahla gerçekleşti"

Olaya ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5. celsesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y., tutuksuz sanık Vedat Y., maktulün çocukları ile taraf avukatları katıldı. Önceki celse sanık Mustafa Y.'nin kendisinin beklenilen mehdi ve kurtarıcı olduğu yönündeki söylemlerine rağmen ATK'ya sevk edilmişti.

Bu celse gelen rapor mahkeme başkanı tarafından okundu. Sanık Mustafa Y.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sözen Tutci'nin oğlunun kullandığı silahtan çıkan kurşunla öldüğünü söyleyen ve suçlamayı kabul etmeyen Mustafa Y., "Benim yanımda sadece bir silah vardı. Evde bulunan ikinci silahı Vedat kullandı. O silahta parmak izim bile bulunmadı. Ben yapmış olsaydım o silahta parmak izim bulunurdu. Ben sadece 5 mermi sıktım, diğer sıkılan 2 mermi bana ait değildir. Silahla eve gitmiş olmam Sözen'i benim öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Eğer o ikinci silah benimse bana en ağır cezayı verin ancak bana ait değildir" diye konuştu.

"Annemi koruyamadım, bir ömür bu yükle yaşayacağım"

Annesinin evlilik boyunca Mustafa Y.'den işkence gördüğünü söyleyen tutuksuz sanık Vedat Y., "Annem sürekli aşağılandı. Yıllarca ailecek şiddet gördük. Annem 2 sene önce öldürüldü. 2 senedir ızdırap çekiyorum, geceleri uyuyamıyorum. Annemi koruyamadım. Bir ömür bu yükle yaşayacağım" diyerek annesinin Mustafa Y. tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Karar açıklandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Y.'ye boşandığı eşi Sözen Tutci'ye yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığı, oğlu Vedat Y.'ye yönelik 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 5 yıl ve 'vahim nitelikte silah bulundurma' suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapisle cezalandırdı.

Babasına yönelik eylemi nedeniyle 'üst soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Vedat Y. hakkında ise eylemin saldırıyı önlemeye yönelik olduğu ve meşru müdafaa kapsamında kaldığı değerlendirilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. - KOCAELİ