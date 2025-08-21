Gölcük'te Sanayi Sitesinde Yangın Paniği - Son Dakika
Gölcük'te Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

Gölcük\'te Sanayi Sitesinde Yangın Paniği
21.08.2025 13:40
Gölcük'te sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerinde çıkan yargın paniğe sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölcük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşlar dışarı akın etti. Bölgede bulunan insanlar yangın tümüyle kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, dükkanda ciddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
