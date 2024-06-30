Gölette boğulan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Büyükşehir dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı - Son Dakika
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Gölette boğulan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Büyükşehir dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göleti'ne serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

30.06.2024 20:32
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Gölette boğulan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Büyükşehir dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göleti'ne serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazan Göleti'ne serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar. Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi anne ve çocukları göletten çıkardı.

Çıkarılan anne ve çocukların cesetleri savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölette boğulan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Büyükşehir dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı - Son Dakika

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