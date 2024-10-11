Gölköy\'de 78 Yaşında Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

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Ordu'nun Gölköy ilçesinde çalışmak için fındık bahçesine giden 78 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Selahattin Çakır, dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışmak üzere evinden ayrıldı. Akşam saat 18.00-19.00 civarında eve dönmesi beklenen Çakır geri dönmeyince, ailesi endişeye kapılarak durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Gece boyunca arama çalışmaları sürerken, sabah saat 09.30'da Selahattin Çakır'ın cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı, yaşlı adamın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. - ORDU