Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan arazi yangınına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki sert rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Gömeç'te Arazi Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?