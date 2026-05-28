Gömeç\'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E-87 karayolu Gömeç Keremköy mevkisinde seyir halinde olan 34 BJIR 835 plakalı otomobil ile 54 VİH 872 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda bulunan yaralıları güvenli bir şekilde dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından karayolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR