Gömeç\'te Yangın Seferberliği

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlenirken ekipler seferber oldu. Vatandaşlar, arama kurtarma dernekleri ve orman ekipleri yangının 52'inci saatine girilirken ilerlememesi için adeta etten duvar ördü.

29 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Gömeç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangının enerjisi sabah saatlerinde düşürülmesine rağmen Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyü yakınlarında rüzgarın şiddetlenmesiyle yangın tekrar başladı.

Etten duvar ördüler

Vatandaşlar, arama kurtarma dernekleri ve orman ekipleri yangının ilerleyişini durdurmak için adeta etten bir duvara örerek alevilerin ilerleyişini önlemeye çalışıyor.