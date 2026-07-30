Gömeç\'teki Orman Yangını Tarımı Vurdu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangını, tarımsal üretimi de vurdu. Madra Dağları eteklerinde bulunan yaklaşık 300 dönümlük üzüm bağı alevlere teslim olurken, üretim tesisi ile restoran da yangında ağır hasar aldı.

Gömeç ilçesinde etkili olan yangın, ormanlık alanların yanı sıra tarım arazilerine de sıçradı. Madra Dağları bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmeye ait yaklaşık 300 dönümlük üzüm bağı büyük ölçüde yanarken, üzüm işleme ve üretim tesisinin çatısı da alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Aynı işletmeye ait restoranın da bir bölümünde hasar oluştu.

Yangında büyük zarar gören işletmenin sahibi Didem İlter, yaşadıkları felaketi şu sözlerle anlattı; "Şu anda Balıkesir Gömeç Madra Dağları'nda bulunan 300 dönümlük bağ arazimizi kaybetmiş gibi görünüyoruz. Üretim tesisimizin çatısı yandı. Yukarıda bulunan restoranımız da yangından etkilendi ve bir kısmında hasar oluştu, çok üzgünüz"

Yangının ardından bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, hasarın kesin boyutunun yapılacak tespit çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.