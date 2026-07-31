Gömeç'teki Yangın: 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir Valiliği, Gömeç'te 3 gündür süren yangına dair 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.