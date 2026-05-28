Gönen\'de Araç Yangını: Can Kaybı Yok

Balıkesir'in Gönen ilçesinde alevlere teslim olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 10 ACN 257 plakalı araçta yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 10 ACN 257 plakalı araç demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR