Gönen'de iki farklı bölgedeki arazi yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Gönen'de iki farklı bölgedeki arazi yangınları söndürüldü

Gönen\'de iki farklı bölgedeki arazi yangınları söndürüldü
09.07.2026 08:51  Güncelleme: 08:53
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Tütüncü ve Turplu mahallelerinde çıkan arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Tütüncü ve Turplu mahallelerinde meydana gelen arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Tütüncü ve Turplu mahallelerinde bulunan arazilerde yangını ilk vatandaşlar gördü. İhbar üzerine, her iki bölgeye de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerlerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangınları çevreye ve daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda her iki mahalledeki yangın da tamamen söndürülürken, arazilerde bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de iki farklı bölgedeki arazi yangınları söndürüldü - Son Dakika

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