Gönen'de fuar sonrası çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu - Son Dakika
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Gönen'de fuar sonrası çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu

Gönen\'de fuar sonrası çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu
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Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın sona ermesinin ardından fuar alanının yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Ürünlerin hangi firmaya ait olduğu ve neden çöpe atıldığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın tamamlanmasının ardından fuar alanının yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Ürünlerin kaynağı ve çöpe atılma nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı, dört gün süren programın ardından sona erdi.

Kadınların el emeğiyle hazırladığı oya ve çeyizlik ürünlerin sergilendiği fuar alanında çeşitli gıda firmaları da yer aldı. Fuarın sona ermesinin ardından alanın yanında bulunan çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Söz konusu ürünlerin hangi firmaya ait olduğu ve neden çöpe atıldığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Sucukların fuar kapsamında satışa sunulup sunulmadığı da bilinmiyor. Ürünlerin bozulma veya farklı bir nedenle satıştan kaldırılmış olabileceği değerlendirilirken, sucukların fuar süresince tüketicilere sunulup sunulmadığı konusunda da bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan görüntülerin ardından fuar kapsamında satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin yapılıp yapılmadığı da gündeme geldi.

Konuya ilişkin ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de fuar sonrası çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de fuar sonrası çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu - Son Dakika
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