Gönen\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde yaşandı. D.B. idaresindeki motosiklet ile S.T. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü D.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, D.B.'nin sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.

Kazayı takiben harekete geçen polis ekipleri, kaçan sürücü S.T.'yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR