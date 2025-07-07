Gönen\'de Ot Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hastane kavşağı mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kavşak çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR